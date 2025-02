Il Torino ha rimandato all'estate l'acquisto di una punta centrale e secondo Tuttosport Davide Vagnati sta tenendo d'occhio in questo senso Francesco Pio Esposito.

Lo aveva seguito con attenzione anche la scorsa estate, ma l'Inter ha preferito rinnovare il prestito allo Spezia per un altro anno tra i cadetti. Non sarà semplice perché nel frattempo l'attaccante ha fatto enormi progressi e nonostante i 20 anni non ancora compiuti (taglierà il traguardo a giugno) è già un bomber da 13 gol in B, a metà febbraio. Se ne riparlerà nei prossimi mesi.