Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia. Non con la maglia dell'Inter, ma con quella dell'altra squadra di Milano, il Milan, alla ricerca di una punta centrale. "La coppia era in vacanza in Brasile, ma probabilmente sta rientrando proprio sul capoluogo lombardo - si legge su Tuttosport -. Per rimanerci? Così vorrebbero, i loro messaggi al Milan hanno iniziato a inviarli.

E il club rossonero come reagisce? Oggi non sembra interessato, gli obiettivi offensivi sono altri. Inoltre portarsi in casa Icardi - più Wanda - potrebbe risultare una missione impegnativa in un momento già complicato nella gestione della squadra. Chissà però che un Maurito in saldo a fine mercato non possa rivalersi una soluzione in più per l'attacco di Pioli che, va ricordato, ha allenato l'argentino all'Inter nell'annata '16-17".