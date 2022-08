Anche se il Paris Saint-Germain non arriverà ai 70 milioni richiesti dall'Inter, ad Appiano Gentile serpeggia il timore che alla fine Milan Skriniar possa lasciare i nerazzurri. Se non per raggiungere Parigi, magari per andare al Chelsea, anche se i londinesi stanno provando a chiudere per Fofana dal Leicester. Anche per Denzel Dumfries (che allo stesso modo piace agli inglesi) non ci sono certezze. "L’Inter non cederà entrambi, ma uno tra i due sembra probabile. Ad Appiano Gentile la convinzione è che sia più sostituibile Dumfries. Se farà le valigie l’olandese, potrebbe arrivare Alvaro Odriozola", scrive Tuttosport.