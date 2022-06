La controindicazione è il pesante ingaggio e in ogni caso in pole c'è sempre l'Inter. "Il quadriennale a 5 milioni più uno di bonus che ha messo sul piatto l’amministratore delegato nerazzurro è l’opzione più interessante che ha in mano l’entourage del giocatore - si legge - L’idea di Marotta è affondare il colpo con Dybala una volta liquidato il Niño Maravilla (Sanchez, ndr) e, in tal senso, i prossimi dieci giorni possono essere decisivi. L’entourage dell’ex giocatore della Juve - che da domani sarà ufficialmente senza squadra - non ha posto alcuna deadline, anche perché costantemente informato dai club milanesi - sempre più avanti rispetto alle altre pretendenti, tutte nella Liga - sullo stato dei lavori".

Il vantaggio del Milan, se dovesse decidere di entrare davvero in corsa, è che "a differenza dell’Inter, non ha situazioni da risolvere e, dal punto di vista tecnico, ha una reale necessità nel ruolo".