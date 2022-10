Anche da secondo di Onana, Samir Handanovic sta eseguendo al meglio il suo ruolo da capitano. "Negli ultimi quindici giorni lo sloveno ha avuto un atteggiamento tutt’altro che passivo o negativo - si legge su Tuttosport - Finito in panchina dopo la sconfitta interna con la Roma, Handanovic ha osservato da fuori le partite che hanno segnato la svolta: le due col Barcellona in Champions e quelle con Sassuolo e Salernitana in campionato. E così avverrà pure a Firenze, anche perché Handanovic, come ha rivelato Inzaghi dopo il match vinto con i campani, ha riportato una lussazione a un dito di una mano che non gli permetterà di essere a completa disposizione. Ma per spirito di sacrificio e - non solo quello - Handanovic risponderà presente anche per la partita del Franchi e dalla panchina inciterà i suoi compagni".