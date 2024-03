Già avanti nella costruzione della futura rosa grazie anche agli innesti di Zielinski e Taremi, l'Inter sta lavorando ulteriorente per migliorare l'organico. Servirà, come riporta Tuttosport, una rosa extralarge e in questo senso va l'interessamento per Albert Gudmundsson nonostante in rosa ci siano già Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic (non Sanchez che è in scadenza).

Gudmundsson compirà 27 anni a giugno ed è una delle rivelazioni del campionato, tanto che c'è un forte interessamento del Tottenham e anche la Fiorentina ci aveva già pensato a gennaio (respinta un'offerta da 20 milioni). La richiesta di partenza è 35, ma la cifra rischia di alzarsi visto che c'è anche la Juventus.

L'Inter sta ragionando sulla cifra, potrebbe inserire nella trattativa dei giovani come Zanotti o Francesco Pio Esposito. Sicuramente sarà difficile lottare contro gli inglesi a livello di budget, a meno che non arrivi una cessione come fu quella di Onana la scorsa estate.