Continua a far dibattere il futuro di Valentin Carboni. Le intenzioni di Oaktree sono chiare: la proprietà del cartellino del classe 2005 deve restare dell'Inter e a meno di offerte davvero importanti, l'argentino non va sacrificato.

Atleta "dal talento enorme, con enormi margini di crescita, considerato da tutti gli addetti ai lavori un potenziale e futuro campione" che da un punto di vista economico rappresenta "un asset che col passare del tempo acquisirà sempre maggiore valore. E passerà così eventualmente da lauta plusvalenza a possibile cessione stratosferica, magari anche tra le più remunerative della storia del club di Viale della Liberazione" si legge su Tuttosport che parafrasa le intenzioni della proprietà nerazzurra sull'argentino reduce dall'avventura al Monza.

Ma chissà che in futuro Valentin "non si imponga proprio sul verde con l’Inter, titolare là davanti e nessuna spesa ingente, tra qualche stagione, per il reparto avanzato che sarà" e magari al fianco del capitano e compagno di squadra all'Albiceleste. La soluzione migliore per il baby nerazzurro, "almeno per i vertici statunitensi, sarebbe quella di un prestito, in una piazza dove Valentin possa giocare con continuità. Identikit che porta al Monza di Galliani". Il club biancorosso accoglierebbe volentieri Valentin, specie in caso di cessione di Colpani alla Fiorentina. Su di lui c'è anche il Marsiglia, fresco di acquisto di Greenwood che potrebbe allontanare Carboni dalla Provenza.