Nell'Inter che verrà, ci sarà un attacco in cui "regnerà l’abbondanza". Dopo le vacanze ad Appiano Gentile farà ritorno anche Joaquin Correa, l'attaccante argentino ceduto in prestito al Marsiglia, dove l'ex Lazio non ha comunque trovato il modo di rimettersi a lucido. Motivo per il quale, complice anche la mancata qualificazione in Champions dei francesi, il ventinovenne non verrà riscattato dal Marsiglia e si accoderà dunque al parco attaccanti composto da Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic.

"L’euro-eliminazione del Marsiglia con l’Atalanta ha definitivamente cancellato la speranza che diventasse automatico il riscatto del Tucu - ricorda Tuttosport - (costo 10 milioni) considerato che era legato alla qualificazione in Champions dell’OM. L’argentino, avendo un solo anno di contratto, potrebbe anche decidere, in assenza di offerte, di restare all’Inter a meno che - ovviamente - il club non lo convinca a rescindere (in quel caso, occhio all’ipotesi di un ritorno all’Estudiantes). In ogni caso, una bella grana".