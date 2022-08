Con questa cifra i nerazzurri potrebbero arrivare ai 60 milioni di euro fissati come obiettivo di ricavi dalle cessioni, mentre l'ex Atalanta ha già trovato un accordo per un quadriennale più opzione per una quinta stagione che scatterebbe in base ad un certo numero di presenze. Il sostituto di Gosens è stato individuato in Borna Sosa dello Stoccarda: già presentata un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Le alternative sono Marcos Alonso del Chelsea e Mitchel Bakker, offerto dallo steso Bayer nella trattativa per Gosens. L'uscita del tedesco potrebbe permettere all'Inter anche di concludere il colpo Acerbi in difesa.