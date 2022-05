Scelte di formazione in vista per Simone Inzaghi, che ha ancora oggi, domani e buona parte del venerdì per decidere chi schierare contro l'Empoli. Sicuramente, come scrive Tuttosport, il turnover sarà minimo. Barella è recuperato e giocherà, da capire se ci sarà Bastoni che lavora soprattutto in funzione della Coppa. Confermato dal 1' Dimarco, solo nei prossimi allenamenti si deciderà per la fascia sinistra: spazio a Gosens (mai titolare finora) o Perisic, a cui risulta difficile rinunciare. A destra torna Dumfries, in attacco Correa potrebbe sostituire Dzeko.