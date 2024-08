Gli infortuni di Taremi e Arnautovic costringono Simone Inzaghi a lavorare su una soluzione d'emergenza in vista di Genoa-Inter del 17 agosto. Come riporta Tuttosport, le ipotesi in ballo sono due. La prima porta alla "ThuLa", Thuram-Lautaro, nella speranza che all'argentino bastino i giorni da oggi all'esordio in campionato per essere pronto.

L'alternativa è l'avanzamento di Mkhitaryan a fianco di Thuram come unica punta. In ogni caso quanto avvenuto dovrebbe portare Correa a restare come cambio in panchina di chi sarà titolare, almeno da qui agli ultimi giorni di mercato.