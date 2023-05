Con la vittoria dell'Inter in Coppa Italia diventa più definito anche il quadro della futura Supercoppa Italiana. La prima con la formula della Final Four. La Fiorentina affronterà il Napoli (come scrive Tuttosport) e l'Inter una tra Lazio e Milan, a seconda di chi chiuderà davanti in campionato. Al momento i biancocelesti hanno quattro punti di vantaggio sui rossoneri.