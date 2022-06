L' Inter è ancora in pole position per Dybala , ma bisogna vedere per quanto. Della situazione della "Joya" scrive oggi Tuttosport , secondo cui oggi l'argentino "non è una priorità", anche se Marotta non vorrebbe mollare la preda.

Entro fine mese dovrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra l'ad e l'entourage, a cui è stata chiesta pazienza. Per inserire Dybala devono partire due tra Sanchez, Dzeko e Correa, oltre ovviamente ai vari Pinamonti, Satriano, Esposito, Salcedo, Mulattieri e Oristanio, tutti da piazzare. Difficile far uscire Sanchez e Dzeko per ragioni di ingaggio, mentre Inzaghi vorrebbe tenere Correa.

Nel frattempo si sono affacciate altre possibili pretendenti per la "Joya". Il Real Madrid, se andrà via Asensio, ma anche in questo caso bisognerà capire la disponibilità di Dybala ("accetterebbe di essere a tutti gli effetti una riserva del duo Vinicius Jr. - Benzema?"). Ci sarebbe poi il Siviglia, la cui offerta da 3 milioni di ingaggio è però molto lontana dalle richieste del calciatore. Quanto all'Atletico Madrid, a Simeone piace tantissimo Dybala, ma ha un attacc intasato. Poco percorribili le piste Valencia e Villarreal, che pure hanno fatto un sondaggio.