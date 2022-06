Inter a caccia di maggiore fantasia sulla trequarti. Così Tuttosport definisce l'Inter che in divenire e quella che verrà. Non è un caso il pressing dei nerazzurri su Paulo Dybala e Henrikh Mkhitaryan: "Per regalare a Simone Inzaghi più variabili offensive per la prossima stagione" si legge. Per l'arrivo di Paulino c'è ancora da attendere e il passo decisivo potrebbe avvenire "la settimana che inizia con lunedì 13 giugno". Con la Joya in rosa l’imprevedibilità del 3-5-2 di Inzaghi aumenterebbe: "l'ex bianconero supporterebbe il connazionale Lautaro Martinez con creazioni da attaccante completo, conseguenza delle sue caratteristiche da fantasista", regalando al diez interista un supporto diverso rispetto a quello avuto quest'anno con Edin Dzeko, con "l’auspicio che la presenza di Dybala possa aiutare a sbloccare certe gare in modo più agevole, senza dovere per forza sviluppare una mole di gioco imponente".

"Risponde a questa logica la strategia complessiva di migliorare il tasso di creatività offensiva, come dimostra la decisione di puntare su Henrikh Mkhitaryan, altro parametro zero a un passo dall’Inter", preso dalla Roma per avere un’alternativa ad Hakan Calhanoglu: "giocatore che ha il colpo risolutivo per mandare in gol i compagni" e dal quale l'Inter si è spesso resa dipendente. Rischio da temere in maniera decisamente inferiore con l'arrivo dei due giocatori di cui sopra: "Interessante - in tale senso - osservare il numero degli assist di Dybala e Mkhitaryan nell’ultimo campionato: 5 per l’argentino, 6 per l’armeno, accompagnati rispettivamente da 10 e 5 gol. Un contributo aggiuntivo che aumenta in modo significativo i corridoi verso la porta avversaria. Calhanoglu ha chiuso l’ultimo campionato a quota 13 assist, in vetta a questa statistica insieme a Berardi. Alle sue spalle c’è Barella. Inzaghi può consultare questi dati con una certa soddisfazione".