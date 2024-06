Denzel Dumfries si riavvicina all'Inter. La volontà del giocatore di restare a Milano è parsa chiara anche nelle dichiarazioni di ieri pomeriggio e le parti, club e entourage del calciatore, hanno un incontro in agenda (come riporta oggi Tuttosport).

Bisognerà ovviamente trovare una via di mezzo tra la proposta di 4 milioni l'anno e la richiesta di 5,5 fatta alcuni mesi fa e respinta. Oggi il giocatore ne percepisce 2,5 e ha fatto comunque capire di voler andare incontro alle necessità della società. Per la felicità di Inzaghi, grande estimatore dell'olandese.