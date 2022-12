L'infortunio di Reece James riapre la pista Dumfries-Chelsea. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui l'olandese viene valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro dall'Inter. "Quotazione alta, che potrebbe però non spaventare il Chelsea, che la scorsa estate ha investito 300 milioni per il proprio mercato e ne ha già pronti altri 100 fra Nkunku (Lipsia) prenotato per giugno, Fofana (attaccante ivoriano del Molde) e Badiashile (difensore centrale mancino del Monaco), per non parlare del possibile affondo su Enzo Fernandez del Benfica (valutazione superiore ai 100 milioni)". L'alternativa, ben più economica, è Juranovic dal Celtic, costa 10 milioni.