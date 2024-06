Dopo la definitiva fumata bianca che ha suggellato il matrimonio tra l'Inter e il suo capitano, "dopo l'assemblea dei soci verranno ufficializzati pure i prolungamenti di Inzaghi e Barella" sottolinea Tuttosport che parla di intese già "apparecchiate". Il che significa che a mancare è solo la firma, prima di lasciare che i dirigenti del The Corner si tuffino a capofitto nel mercato.

"Inzaghi prima di partire per le vacanze si rivedrà con Marotta, Ausilio e Baccin per delineare le linee guida" afferma il quotidiano torinese che dopo il campanello d'allarme squillato con l'intervento di Acerbi, ha riacceso una spia sullo status dei due difensori centrali del piacentino che adesso "è probabile che chieda un centrale". Il desiderio numero uno rimane Buongiorno, ma i 40-45 milioni chiesti dal Torino rappresentano uno scoglio attualmente insormontabile. Al vaglio anche i profili del solito noto Schuurs e Bijol.

Non solo difesa e al contrario, "come noto l'obiettivo primario dell'Inter, che ha già ingaggiato a parametro zero Zielinski e Taremi, è quello di affiancare a Sommer un'alternativa di livello" e in tal senso in prima fila rimane Bento, ma il suo prezzo (20 milioni) potrebbe presto scatenare un'asta. L'Inter ha l'accordo con il giocatore, "ma deve capire se muoversi in anticipo". In alternativa al portiere dell'Athletico Paranaense, resta sotto osservazione Josep Martinez del Genoa.