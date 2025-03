Federico Dimarco non dovrebbe tornare a disposizione prima della sosta e in mezzo c'è anche una motivazione legata alla nazionale. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, lo stop è quantificato in tre settimane ed è ovvio come l'Inter voglia risparmiare al giocatore gli impegni con la nazionale.

Da capire come evolverà la situazione, ma difficilmente si andrà muro contro muro con Spalletti, che finora non ha mai creato cortocircuiti coi club e che tra l'altro sarà ad Appiano con gli azzurri per preparare Italia-Germania, prevista al Meazza.