Tuttosport rende oggi merito alla grande stagione disputata finora da Federico Dimarco. L'Arsenal e altre squadre di Premier League gli hanno messo gli occhi addosso e l'Inter vuole "murare" ogni possibile pericolo. Dimarco ha il contratto in scadenza nel 2027, la volontà è prolungare fino al 2029 con opzione per un altro anno, se non direttamente fino al 2030.

Quest'ultima è l'ipotesi più gradita al calciatore, che percepisce 4,2 milioni l'anno e potrebbe passare a 5-5,5, come Bastoni. Ad oggi Dimarco è già arrivato a 4 gol e 7 assist in stagione e Chivu lo considera un pilastro della squadra: l'estate scorsa ha indicato il giocatore tra gli incedibili davanti ai sondaggi delle inglesi, Manchester United compreso, spinto da Amorim (oggi esonerato).