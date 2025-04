Mike Maignan è a rischio per la partita contro l'Atalanta prevista nella domenica di Pasqua. Secondo Tuttosport, però, ci sarà nel derby di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 23. Qualcosa di più sulle condizioni del portiere si capirà nei prossimi giorni in allenamento.

Per la gara di domenica sera dovrebbe recuperare anche Santiago Gimenez e quindi anche lui sarà a disposizione di Conceiçao per il derby di Coppa. Continuano anche le terapie per Kyle Walker dopo il problema al gomito dei giorni scorsi. Anche lui punta la stracittadina, ma si saprà qualcosa in più la prossima settimana.