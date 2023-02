Dall'errore di Radu a quello di D'Ambrosio, ma alla fine l'effetto è lo stesso. L'Inter perde a Bologna e l'analisi di Tuttosport inchioda i nerazzurri. "La squadra, una volta perso lo scudetto, non riesce più a sintonizzarsi con la continuità necessaria sul campionato e quindi alterna grandi match a pessime prestazioni - si legge - Questo, unito al fatto che in trasferta quasi tutti banchettano con la difesa nerazzurra (in tal senso non si capisce perché si dovrebbe essere ottimisti sul golletto di Lukaku da difendere a Porto), ha contribuito a creare pure il cortocircuito di Bologna".