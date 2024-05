In attesa che il cielo sul futuro di Emil Audero si schiarisca, questa sera in casa dell'Hellas Verona per l'ultimo appuntamento stagionale, Simone Inzaghi concederà all'italo-indonesiano "un’ultima passerella" fa sapere Tuttosport che parla anche di minuti in serbo pure per Raffaele Di Gennaro. Al terzo portiere nerazzurro, canterano dell'Inter e arrivato lo scorso anno dopo una trattativa lampo, l'allenatore piacentino vuole regalare la gioia di giocare qualche scampolo stagionale. Non solo: perché secondo il giornale torinese, insieme al terzo portiere, questa sera al Bentegodi "in corso d’opera avranno spazio pure Stefano Sensi e Alexis Sanchez, entrambi in scadenza e ai saluti".