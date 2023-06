Sabato a Istanbul ci sarà la prima finale di Champions League tra due proprietà non europee: Suning contro l'Abu Dhabi United Group. "Due proprietà asiatiche in un colpo solo dopo che finora era successo appena due volte nella storia della competizione: al Paris Saint Germain qatariota sconfitto dal Bayern Monaco nella finale dell’edizione 2019-20 e allo stesso Manchester City nella stagione successiva, fermato dal Chelsea", come ricorda Tuttosport.

Sarà quindi di sicuro la prima vittoria di una proprietà asiatica in Europa. Solo i Glazer nel 2008 con il Manchester United e il Liverpool del Fenway Sports Group nel 2019 hanno finora conquistato la Champions come proprietà non del vecchio continente.