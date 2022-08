Trevoh Chalobah ha uno sponsor importante all'interno dello spogliatoio interista. E non solo. Il difensore piace anche ai dirigenti dell'Inter, che proprio ieri (spiega Tuttosport ) hanno ribadito a Federico Pastorello , agente di Acerbi , come ci siano altre piste in ballo per l'ultimo difensore da aggiungere in rosa.

Sia Chalobah che Akanji restano davanti nelle preferenze, per questo Marotta e Ausilio hanno rinviato ogni decisione a dopo Lazio-Inter. L'obiettivo principale resta proprio l'inglese, che ha "aperto al trasferimento, spinto anche dal richiamo dell’amico Lukaku, ma il Chelse. .a, che potrebbe essere disponibile al prestito, non apre al trasferimento perché in questo momento Tuchel è a corto di centrali".

I Blues stanno trattando Fofana dal Leicester, ma finché non si chiuderà nemmeno Chalobah cambierà squadra. Per questo si aspetterà lunedì-martedì, anche sul fronte Akanji. In caso di nulla di fatto si virerà su Acerbi.