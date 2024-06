Mentre Valentin Carboni si gode la pre-selezione di Scaloni con l'Argentina in vista della Copa America (non è ancora stata diramata la lista dei convocati ufficiali), l’Inter lo osserva da lontano e si prepara psicologicamente ad una decisione sul suo immediato futuro. Il fantasista argentino, come come ha spiegato Ausilio lo scorso giovedì, ha già in serbo un imminente programma già stabilito dai nerazzurri: preparazione con Inzaghi al rientro a Milano e poi si vedrà. La dirigenza prenderà la decisione sul futuro, se trattenerlo o mandarlo di nuovo in prestito. "Chiaramente c’è anche una terza via" sottolinea Tuttosport: la cessione.

L’Inter ha al momento la necessità di una vendita importante, ma sa al contempo "che per completare l’organico di Inzaghi avrà bisogno di piazzare alcuni giocatori per finanziare gli innesti necessari" e Carboni oggi non sembrerebbe far parte di questa lista. Il classe 2005 "Potrebbe dunque rimanere a Milano ed essere così la quinta punta richiesta da Inzaghi. Al tempo stesso, però, limitare il ragazzo a un ruolo da comprimario, potrebbe rallentarne il percorso". La via del prestito dunque potrebbe essere il compromesso più idoneo, a meno che "non arrivi un’offerta irrinunciabile. L’Inter a gennaio ha detto no a 20 milioni da Fiorentina e West Ham; la valutazione che oggi viene fatta di Carboni è di circa 30 milioni. Non è escluso che qualcuno arrivi a offrire quella cifra".

