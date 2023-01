Non è ancora certo che Gianluigi Buffon giochi dal 1' questa sera al Meazza per Inter-Parma. Torna infatti a disposizione dopo tre mesi di assenza. Tutto fa pensare che verrà lanciato dal 1'. Sarebbe la sua presenza numero 50 nello stesso stadio. "Finora - ricorda Tuttosport - ci ha giocato 49 volte: 35 in Serie A, 5 in Coppa Italia, una in Supercoppa italiana e 8 con la Nazionale azzurra". Con i club, "15 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte; 40 i gol subiti e ben 9 volte ha mantenuto la porta inviolata". In più 2 vittorie e 6 pareggi in nazionale.