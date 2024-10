Tajon Buchanan è tornato in gruppo in questi giorni, ma ha dovuto superare qualche linea di febbre, come riporta oggi l'edizione cartacea di Tuttosport. L'obiettivo di Simone Inzaghi rispetto alle condizioni del canadese, fermo per un grave infortunio dalla scorsa estate, è un inserimento graduale per tornare al 100% a partire da metà novembre.