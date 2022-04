Il Tottenham si inserisce nella corsa per Gleison Bremer . La notizia arriva da Tuttosport . Secondo quanto riportato dal quotidiano, Conte mirerebbe al doppio colpo tra i granata, aggiungendo anche Singo . Si parla si una cifra superiore ai 50 milioni per avere entrambi.

"Portando contanti i londinesi sono convinti di poter superare la concorrenza italiana che oltre agli euro offre contropartite tecniche - si legge -. Soprattutto per Bremer. I nerazzurri metterebbero sul piatto della bilancia Federico Dimarco che Juric ha avuto a Verona, la Juve potrebbe girare Federico Gatti (che Vagnati a gennaio ha trattato invano) e magari chiudere i conti per Rolando Mandragora, il Milan inserire Tommaso Pobega e il Napoli sacrificare Andrea Petagna: giocatori importanti che in qualche modo farebbero comodo a Juric. Dall’Inghilterra, però, i soldi in contanti, da reinvestire, potrebbero fare la differenza".