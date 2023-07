Lautaro Martinez è sempre più al centro del progetto interista. Come sottolinea oggi Tuttosport "questa sarà la prima stagione che comincerà da miglior marcatore dell’Inter in Serie A". Negli anni precedentei aveva davanti prima Icardi, poi Sanchez e Perisic, poi Dzeko. Adesso è davanti a tutti, 79 reti. Solo Dybala e Muriel in A, considerando le altre squadre, gli stanno davanti.

Nelle classifiche del club, invece, con 102 gol in tutte le competizioni l'argentino è all'undicesimo posto all-time. Aebi, decimo in classifica, è a 106. "Lautaro ha chiuso le ultime due stagioni con 25 e 28 gol complessivi. Se emulasse queste performance, sarebbe sicuro di scavalcare Bobo Vieri (123) e Icardi (124)", ricorda ancora il quotidiano.

In generale, un altro gradino da superare è quello di essere più incisivo a livello internazionale nelle gare determinanti. La scorsa stagione si è fermato a tre reti, una in meno di Dzeko e le stesse di Lukaku e Barella.