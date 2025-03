Yann Bisseck è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Germania e ora l'Inter si gode un investimento da poco più di 7 milioni per un giocatore che potrebbe ricevere in estate proposte da 40-50.

Non sarebbe così strano, ipotizza Tuttosport, viste le ultime sessioni di mercato internazionali. Sarà importante vedere come si comporterà il club nerazzurro. Il discorso plusvalenza riguarda anche un giocatore come Frattesi, che dovrebbe lasciare Milano davanti a un'offerta congrua. Con queste cessioni e i premi Uefa, oltre quelli per il Mondiale per club, l'Inter potrebbe tornare a un mercato sontuoso.