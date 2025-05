"Pronto Gigio, sono Bare". Sarà cominciata così la conversazione telefonica tra i due amici e compagni in Nazionale, ma stasera rivali, Barella e Donnarumma? A Tuttosport piace immaginare così quella conversazione tra il vice capitano dell’Inter e il portierone azzurro, conversazione tra i due svelata dallo stesso numero 23 di Inzaghi che ha concluso il tutto con un 'sardissimo' "Spero faccia da bravo..."... Stasera e chissà anche dopo, nella scelta della sua nuova squadra. D'altronde come racconta il quotidiano torinese, "non è un segreto che tutti gli interisti di stanza a Coverciano da un po’ abbiano iniziato a soffiare sul fuoco affinché Donnarumma - il cui contratto con il Psg scadrà tra un anno - in caso di mancato rinnovo scelga l’Inter, dove peraltro troverebbe come preparatore Gianluca Spinelli, un guru in materia di portieri, con cui ha già lavorato in passato".

Ma la conferenza di ieri non era il momento né la sede per disperdere energie sul mercato, specie perché per l'eventuale opera di convincimento potrà già partire dai prossimi giorni quando gli interisti ritroveranno Gigio in quel di Coverciano. Ieri intanto Barella "ha fatto gli straordinari pure davanti ai microfoni, dove mette praticamente nero su bianco una regola di questa Inter: "Nulla va lasciato al caso", come dimostra "pure la scaramanzia che ha portato Inzaghi e i giocatori a scegliere la terza maglia, quella gialla, anche perché con la bianca è arrivato l’unico ko in Champions".