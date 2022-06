La notizia del viaggio di Piero Ausilio a Londra rimbalza sonoramente anche tra le colonne di Tuttosport, dove la nota di colore più importante viene attribuita al viaggio del diesse nerazzurro, che nella capitale inglese ha incontrato anche il procuratore di Milenkovic, Ramadani. Un incontro dal duplice aspetto che riguarda inevitabilmente il giocatore più citato degli ultimi giorni: Milan Skriniar. "Nel giorno dell’insediamento di Luis Campos come dt, il Paris Saint-Germain ha alzato l’offerta fino ad arrivare a 50 milioni, ancora troppo pochi per l’Inter che deve corrispondere il 15% della rivendita alla Sampdoria" apre il quotidiano torinese che sottolinea: "Il fatto però che il club nerazzurro abbia messo gli occhi su Milenkovic è un segnale di come non ci si voglia fare trovare impreparati nel caso in cui - come tutto fa pensare - da Parigi (o, perché no, dalla Premier) possa arrivare l’offerta giusta per il centrale slovacco, sempre più in pole per essere il big sacrificabile".