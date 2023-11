Elogi su Tuttosport per il buon momento di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, si legge sul quotidiano, è diventato grande. Un elemento prezioso per Inzaghi, che si gode la crescita del ragazzo, in grado di aiutare i compagni anche entrando in campo in situazioni complicate.

Quel che è accaduto a Salisburgo, dove il ragazzo ha completato con successo 22 passaggi su 23 e ha sfiorato il gol del vantaggio. Soprattutto c'è un discorso di continuità, visto che Asllani aveva già fatto bene anche contro Roma e Atalanta. L'unica "stecca" a San Sebastian, ma in quella gara si erano "persi" anche altri compagni di squadra.

Col senno di poi sembra corretta la scelta di non passare al Sassuolo o alla Fiorentina in estate e di continuare a crescere all'Inter. Così come una grande mano la sta dando la nazionale albanese con Sylvinho, il ct, che lo sta responsabilizzando.