Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Nicolò Barella hanno evidenziato una lieve elognazione della coscia destra. Come riporta oggi Tuttosport, per il centrocampista sembra più realistica una presenza contro il Cagliari sabato 28 dicembre alle 18, che non il 23 contro il Como.

L'assenza di Barella ha condizionato anche le scelte di ieri. Non avendolo a disposizione coi lariani, Inzaghi non ha voluto rischiare Calhanoglu dal 1' e ha lanciato Asllani.