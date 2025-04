Marko Arnautovic è diventato l'uomo in più dell'Inter in attacco. Un gol ogni 60' nelle ultime cinque partite, sempre a segno (tranne contro lo Young Boys) nelle otto partite stagionali in cui è partito titolare quest'anno. Come riporta Tuttosport, l'austriaco andrà in panchina contro il Bayern Monaco. L'undici sarà quello dei titolarissimi, eccezion fatta per l'infortunato Dumfries.

Contro il Bologna, in campionato, l'austriaco dovrebbe invece tornare dal 1' per una gara che potrebbe risultare decisiva per lo scudetto, esattamente come fu Bologna-Inter del 2022, con Arnautovic nella squadra avversaria. L'attaccante potrà così farsi "perdonare", visto che in quella partita andò anche a segno.

Ad oggi Arnautovic ha segnato sette gol e fornito due assist in 684', una giocata fondamentale ogni 76'. L'Inter sa che il giocatore è in scadenza e ha un'opzione unilaterale per il rinnovo di un altro anno. Il calciatore resterebbe volentieri a Milano, ma ad oggi non c'è stato alcun segnale da parte della dirigenza.