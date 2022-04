Per andare verso una maggiore sostenibilità a livello finanziario, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, sta lavorando con le istituzioni per un ritorno alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse sportive. "L’impressione, negli ambienti politici, è che per arrivare a questo risultato bisognerà attendere la prossima legislatura (quindi non prima della primavera 2023). Soltanto un nuovo esecutivo, infatti, potrebbe mettere mano concretamente ai divieti in esame - si legge su Tuttosport -. Le società sportive accetterebbero anche una riapertura a tempo (ad esempio di 2/3 anni); le aziende del comparto “giochi e scommesse” invece puntano alla totale eliminazione del provvedimento. Molte realtà del settore ritengono che una semplice sospensione non produrrebbe quegli effetti positivi che lo sport ormai attende da tempo. Solo l’eliminazione del “Decreto Dignità”, per le norme di competenza, infatti potrebbe portare ad una nuova stagione di investimenti sponsorizzativi a beneficio soprattutto delle casse delle società sportive".