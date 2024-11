Sia Francesco Acerbi che Davide Frattesi saranno al lavoro già da oggi per provare a strappare la convocazione in vista della partita contro la Fiorentina di domenica prossima. Come scrive Tuttosport, se l'esperto centrale non dovesse farcela sarà comunque titolare contro il Parma.

In difesa si è però fermato anche Pavard, che oggi o domani svolgerà gli esami di rito, ma certamente salterà più di un impegno. Più spazio, in previsione, per l'ottimo Bisseck visto anche ieri contro il Lipsia.