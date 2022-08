Quella in arrivo può essere la settimana dello sbarco di Acerbi all'Inter. Lo conferma anche Tuttosport, facendo il punto della situazione sulla trattativa con la Lazio che ha aperto al prestito con diritto di riscatto. "Ora i club stanno trattando, ma il nodo principale da risolvere resta quello economico - si legge -. L’obiettivo principale del presidente Lotito resta infatti quello di risparmiare le mensilità da versare al giocatore per i mesi di luglio e agosto. Considerando che Acerbi percepisce un ingaggio da 2.6 milioni, sarebbero circa 400mila euro di lordo al mese. Per questo, la cifra individuata in casa Lazio per il prestito oneroso del giocatore è di 800mila euro, quelli che coprirebbero appunto quanto dovuto. Per poi puntare a ottenere, tra prestito e riscatto, una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Valutazione distante da quella che viene fatta dall’Inter. Che invece darebbe alla Lazio mezzo milione di euro per il prestito oneroso e vorrebbe spendere complessivamente per l’operazione non oltre 3.5 milioni".