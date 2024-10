La sosta per le nazionali può essere sfruttata per ricaricare le pile, anche se tante pedine nerazzurre sono impegnate in giro per il mondo. Diamo uno sguardo alla prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "L'Inter con Inzaghi. Il tecnico è sotto pressione. Tra le bufera ultras e la frecciata di Spalletti, ecco il patto per la vetta".