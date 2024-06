Presente e futuro, l'Inter non vuole farsi trovare impreparata. Chiudiamo la rassegna stampa con l'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Frattesi va forte, contro l'Albania sarà titolare. Per Spalletti può diventare decisivo". In taglio basso aggiornamenti sul mercato nerazzurro: "Accoppiata per l'Inter, offerta al Genoa per Martinez con Gufmundsson".