Gli infortuni illustri di Paul Pogba e Romelu Lukaku occupano la prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 1° novembre 2022 in taglio alto. "Shock mondiale - il titolone che si legge -. A venti giorni dal via, gli infortuni mettono in crisi due fuoriclasse. Pogba si arrende: 'Altra ricaduta'. Lukaku si ferma ancora: è una corsa contro il tempo. Il guaio di Romelu sembra meno grave, ma Inzaghi teme di riaverlo solo dopo la sosta".