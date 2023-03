"Inter, l'ipotesi De Zerbi. Se Inzaghi fallisce, l'obiettivo è il tecnico del Brighton". Questo il titolo che trova spazio in taglio basso sulla prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, martedì 28 marzo 2023. "Aprile decisivo per Simone: deve raggiungere le semifinale di Champions e la finale di Coppa Italia - si legge ancora -. L'ex Shakhtar è anche nel mirino del Tottenham per il post-Conte".

In apertura, un'altra notizia di mercato legata ai nerazzurri: " Retegui all'asta: piace all'Inter, vede l'Eintracht ma tratta con la Lazio".