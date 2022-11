La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola tra poche ore pone l'accento sui recuperi in casa Juventus in vista del big match con l'Inter:

Vlahovic e Di Maria per battere l'Inter: domenica sera all'Allianz è derby d'Italia. Prende forma la Juve "reale", Allegri ritrova anche Bremer e porta Chiesa in panchina. Inzaghi punta su Dzeko in odore di rinnovo.