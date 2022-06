Ecco l'apertura del Corriere dello Sport: "C'è solo l'Inter. Presi Lukaku, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova. Altri 3 colpi in canna. Marotta punta deciso su Milenkovic e non molla Dybala. Skriniar il sacrificato, Sanchez e Dzeko in forse, anche se Edin riceve spesso rassicurazioni. La curva fredda con Big Rom", riporta il quotidiano con sede a Roma nel titolone di centro pagina.