Anche Tuttosport elogia giustamente l'Inter per la prestazione contro il Milan. Lo fa nei giudizi generali e nelle pagelle dei singoli. In tre prendono 6,5 nel reparto arretrato tra Onana, Skriniar ("Dalla sua parte Leao transita senza fargli girare la testa") e Bastoni. Voto 7 ad Acerbi ("Serata di gloria"), come a Darmian, entrambi ex della partita.

Barella chiude a 6,5 ("assist per il vantaggio, ammonizione e la solita saggia occupazione degli spazi"), come Calhanoglu ("Contrasta e riparte facendosi sempre trovare nel vivo del gioco"), mentre Mkhitaryan ne esce con un insufficiente 5,5. "Nello scacchiere nerazzurro è quello che ruba meno l’occhio. Contento Inzaghi, meno il pubblico che da lui si aspetta sempre qualcosa in più". Dimarco completa la linea mediana con il suo 6,5 e "un primo tempo da razziatore della fascia".