Il migliore in campo di Inter-Napoli è Samir Handanovic anche per Tuttosport. Otto in pagella per lo sloveno: "La parata su Insigne ha del fantascientifico e riesce addirittura a ripetersi su Politano. Notte da Superman", scrive il quotidiano.

Per il resto della squadra i voti sono "bassini": 6,5 per Darmian ("Pur senza effetti speciali (eccezion fatta per una diagonale da far vedere nelle scuole calcio al 13' st), come da curriculum regala la solita partita da ottimo operaio specializzato. In più va a conquistarsi il rigore") e Barella ("Ringhia come il Gattuso dei bei tempi ma ci mette pure qualità: nel primo tempo gli unici pericoli creati dall’Inter per Ospina nascono da sue iniziative"). Sufficienti Skriniar, De Vrij e Gagliardini, scendono a 5,5 i subentranti Hakimi ("Non incide") e Sensi ("Fatica"), oltre a Bastoni e Lukaku nonostante la rete della vittoria, Non giudicabile D'Ambrosio. I peggiori sono Brozovic, Young e Lautaro ("Ha sui piedi il pallone dell’1-0 (16' pt) ma spara a lato un rigore in movimento. Come Lukaku, tocca palloni con il contagocce, a conferma delle difficoltà avute dall’Inter").

Insufficiente anche Conte, 5,5: “Il fine giustifica i mezzi” diceva Machiavelli: lascia il boccino al Napoli e, dopo il gol, chiude con un 5-4-1 (nonostante la superiorità numerica) che manda in tilt la squadra. Per sua fortuna, c’è Handanovic.

Tra i partenopei spicca il 7 a Koulibaly, stesso voto per Lozano. Promosso Gattuso, 6,5. Massa "punito" con un 5: "Lascia molto giocare, ignorando però falli evidenti e pure da ammonizione. Nella ripresa diventa un Far West".