Pagelle altalenanti per i nerazzurri il giorno dopo Inter-Lazio su Tuttosport. Voto 6 per Sommer, non un mostro di reattività su Kamada-gol ma prima bravo su Castellanos. Il migliore per distacco in difesa è Pavard, 7. Solo 5,5 invece per Acerbi e 6 per Bastoni, che comunque non commette errori. Buon impatto sul match per Carlos Augusto, voto 6.

"Insipida" la prestazione di Darmian, 5,5, mentre Dumfries arriva a 7 col gol segnato da una punizione che lui stesso procura (Inzaghi tifa a ragione per il rinnovo). Fra i tre in mezzo si salva Barella col 6, poi 5,5 per Calhanoglu (versione sbiadita) e Mkhitaryan, così come per Frattesi che non incide. Voto 6,5 per Dimarco, che impegna più volte Provedel. Gara da "ng" per Buchanan, mentre davanti Thuram chiude con un 5,5 e Martinez con un 6. Meglio di loro Sanchez con un 6,5 (dà qualità all'attacco). Voto 6 a Inzaghi.

Nella Lazio 7,5 per Provedel, 7 per Gila e 6,5 per Kamada.