Le pagelle di Tuttosport riguardanti Napoli-Inter non sono comprensibilmente molto positive. Si salva Onana, voto 6, evitando di subire la goleada. Sufficienti anche De Vrij e Bastoni, non D'Ambrosio che si ferma al 5,5. Stesso voto per Bellanova che "ha sofferto le incursioni di Kvara e non ha fornito la consueta spinta", meglio il suo sostituto Dumfries (6).

Nota dolente il 4 a Gagliardini: "Gara da dimenticare". Non arrivano alla sufficienza nemmeno Asllani e Gosens, 5,5 per entrambi. Voto 6,5 invece per Barella che "fa sentire il suo apporto finché resta in campo". Solo 5,5 per Brozovic ("Lascia troppi spazi"), mentre in attacco Correa viene punito col 5 ("Non pervenuto") e Lukaku arriva al 6,5. Come Dimarco, autore dell'assist per l'1-1.

Voto 5,5 a Inzaghi, secondo Tuttosport "ha perso la gara anche per i cambi tardivi".

Male l'arbitro Marinelli, 5 in pagella: "Concede troppo ad un’Inter molto fallosa e annulla un gol regolare al Napoli prima del pareggio di Lukaku".

Tra i partenopei 8 a Di Lorenzo, 7,5 per Anguissa e Kvaratskhelia. Solo 5,5 a Osimhen.