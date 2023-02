Balza all'occhio anche nelle pagelle del Corriere dello Sport il voto a Lautaro Martinez, migliore in campo del derby con 7,5: "Settimo centro in 12 derby: in pratica una sentenza. Prosegue il suo straordinario 2023, confermando di aver fatto uno step in avanti nella padronanza e sicurezza con cui sta in campo e con cui sceglie la giocata migliore", il giudizio per il Toro. Mezzo punto in meno per Acerbi, 'che si prende cura di Giroud non facendolo mai girare', e Hakan Calhanoglu che "mette sulla testa di Lautaro il corner del vantaggio proprio quando la Curva rossonera lo sta insultando… Ma non è l’unica perla di una gara in cui gode di un’inspiegabile libertà".