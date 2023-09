La Repubblica riporta oggi un focus rispetto alla situazione delle sponsorizzazioni di maglia negli ultimi dieci anni. Un decennio fa Adidas e Nike sponsorizzavano 28 delle 32 squadre più forti d'Europa, oggi hanno in mano il 50% di quelle stesse squadre, otto a testa.

Una è l'Inter. "Da un lato, Nike e Adidas hanno scelto di limitare il numero di club che sponsorizzano- spiega Ricardo Fort, fondatore della società di consulenza Sport by Fort - Non è che gli altri stiano offrendo ai club accordi più ricchi. Piuttosto, Nike e Adidas hanno lasciato scadere un po’ di contratti, assicurandosi di tenere con sé solo i club più importanti perché preferiscono essere estremamente visibili ma in poche partite, quelle che vedranno più persone e anche così mantengono invariati i ricavi".